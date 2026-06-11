ラグビー・ＮＴＴリーグワンのＢＬ東京は１１日、都内で会見を行い、ＮＯ８リーチ・マイケル主将が出席。チームは今季、準々決勝で敗退し、リーチは今月から日本代表活動に移る。１０日に発表された宮崎合宿メンバーに選出され「すごく楽しみ。ハードな練習もしたいし、試合にも出たいし、代表のジャージーを着て活躍したい思いがとても強い」と語った。０８年１１月の日本代表デビューからＷ杯４大会を戦うなど、現在９２キャ