シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトとアメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシーが、マディソン・スクエア・ガーデンで挙式する方向だという。過去にテイラーがコンサートも行ったことがあるニューヨークのその有名会場で結婚式を挙げることに決めたと報じられている。 【写真】きらり8カラットテイラー・スウィフトの婚約指輪気