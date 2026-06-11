フリーアナウンサーの白戸ゆめの(30)が11日、自身のインスタグラムを更新。MCやゲストで出演している競輪番組について触れた。 【写真】横からのショットも美しいですね 「ABEMA ウィンチケットミッドナイト競輪」と書き出し、「競輪はじめて1年、MCし始めて半年少しずつですが頑張ってます」と投稿。オフホワイトで統一されたノースリーブの衣装で笑みを浮かべる写真を添えた。 フォロワ