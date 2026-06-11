写真は6月10日に岡山市でスマホ撮影赤が木星・青が金星6月11日はほぼ上下に並びます 2026年4月ごろから同年7月ごろにかけ、金星と木星が近づいた状態となっています。最も接近して見えたのは6月9日でしたが、2つの惑星はまだまだかなり近く見えます。 ライフパーク倉敷科学センター(倉敷市)によりますと、6月11日の夜は、西の空で、金星の真下に木星が見え“ほぼ上下に並ぶ”ようすが‶肉眼で”観察