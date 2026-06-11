大江町で10日夕方、酒気帯びの状態で運転した疑いで、「寒河江地区クリーンセンター」の職員の男性が逮捕されました。センターなどは11日、記者会見で謝罪しました。10日午後6時前、大江町藤田の国道287号で車4台が絡む追突事故が発生しました。現場の警察官の手には、チューハイの缶のようなものが。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、寒河江地区クリーンセンター職員で朝日町宮宿