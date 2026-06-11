木曜特集です。東京大学を卒業し、川西町で家業のコメ農家を継いだ若者がいます。若い人に農業に興味を持ってもらおうと、インフルエンサーとしても発信を続ける若者の挑戦を追いました。新成人「みなさん大きな拍手でお迎えください」笹木廉さん「初めまして米利休と申します」世間に影響力を与えるインフルエンサー、「米利休」として活動している笹木廉さん（27）。笹木廉さん「インフルエンサーなんてかっこ