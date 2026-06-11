サッカーJ2・モンテディオ山形の新たなスタジアムの建設工事が本格化しています。建設への出資を予定しているエスコンとの共同会見が開かれる6月15日を前に、11日の工事現場を取材してきました。小坂憲央アナウンサー「現在のスタジアムの南側にある新スタジアム建設現場です。数台のクレーン車が稼働し作業が行われています」新スタジアムの建設現場では11日、鉄筋を配置する作業などが進められていたほか、土