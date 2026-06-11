６日、屏南県柏源村の生態農業果物・野菜新品種モデル拠点で、ブドウの木の生育状況を確認する邱桂敏さん。（寧徳＝新華社記者／林善伝）【新華社寧徳6月11日】中国福建省寧徳市屏南県の邱桂敏（きゅう・けいびん）さんは1990年代生まれの女性で、大学を出て3年後の2016年に帰郷し、一糯千金農産物専業合作社（協同組合）を設立した。「郷土の人々を養ってきた田畑が荒れ、誰にも顧みられない姿を見て胸が痛かった」。邱さんは