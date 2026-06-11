日本銀行の植田和男総裁が入院。来週の金融政策決定会合は欠席する予定だが、審議員8人により利上げが決定される見込みだ。市場関係者は「植田総裁が欠席しようが利上げは既定路線」というが、今、利上げをすべき理由はなんなのか？政府高官や市場関係者らに話を聞いた。（解説委員・安藤佐和子）■「円高になってもらった方がいい」――政府高官「これだけ“利上げ！利上げ！”と言われているんだから、利上げしないわけにい