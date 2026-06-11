全国に広がるコンビニの店舗網を、情報発信の場として活用する動きが広がっています。【映像】店舗に設置されているディスプレイ（実際の様子）セブン‐イレブンと電通、サイバーエージェントの3社は、購買データなどを活用して広告サービスを提供する会社を立ち上げ、9月から事業を始めると発表しました。具体的には、現在3700店舗に設置するディスプレイを今年中に8700店舗に広げ、来店者に向けて時間帯や天候、在庫状況に合