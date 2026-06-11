日本人の約4人に1人が睡眠の悩みを抱えているとされています。実は、日本人の「睡眠障害」は、深刻な状況が続いているのです。しかし、これまでは「眠れない」等の悩みがあっても、どの診療科を受診すればいいのか、わかりにくい状況でした。それが、6月から受診先を選びやすくなる改正が施行されました。では、「睡眠障害」をそのままにしていると、どういった悪影響が出るのでしょうか。今回、中路幸之助医師（医療法人愛晋会中