歌手の山口かおるが11日に自身のブログを更新。2日、肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんをしのんだ。山口は「えー、仲良しだったガッツ石松さんがお亡くなりになっていたなんて、、、悲しい」と思いを明かし、ガッツ石松さんと食事をしている写真や、ゴルフを楽しんでいる写真をアップした。続けて「一緒に秋田県へ行き、柳葉敏郎さんのゴルフ番組にもペアを組んで優勝したのに、、、ガッツさ