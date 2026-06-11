ベルギー1部シントトロイデンは11日、日本代表FW後藤啓介（21）がドイツ1部フライブルクに完全移籍すると発表した。後藤は21年1月に磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍。昨季はシントトロイデンへ期限付き移籍し、リーグ28試合出場10得点を記録した。ベルギーリーグでの活躍が評価され、W杯北中米大会に臨む日本代表にも選出された。後藤はシントトロイデンを通じ「STVVのファン・サポーターの皆さま、1年間ご支援そし