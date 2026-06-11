波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路-答えは名作の中に-」最終回が１０日に放送された。ラスト、大物作家「重原壮助」として小説出版していた野宮ルナ（波瑠）が正体を公表し、本名で新作「月夜行路」を出版。発売イベントが行われる書店に沢辻涼子（麻生久美子）が訪れた際に…。自動扉の横にポスターが並び「月夜行路野宮ルナ」の横に「余白の設計建築思想家水城蓮」のポスターが、妙に意味ありげに映し