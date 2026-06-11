神奈川県相模原市の河川敷で17歳の女子高校生の遺体が見つかった事件で、警察は19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。【映像】遺体が見つかった現場周辺の様子殺人の疑いで逮捕されたのは、死亡した女子高校生（17）の知人で19歳の男です。消防によりますと午前2時すぎ、相模川の河川敷で「未成年の女性が倒れている」「心肺停止状態」と119番通報がありました。捜査関係者によりますと、女子高校生が遺体で見つかりました