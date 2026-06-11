〈《追悼》「借金は最大で2〜3億じゃないの？」ガッツ石松の“波乱万丈すぎる伝説”とは〉から続く6月2日、「OK牧場！」など数々の名フレーズでお茶の間を楽しませたガッツ石松さんが、肺炎のため76歳で亡くなった。アジア人として初めてライト級の世界チャンピオンになった名ボクサーであり、個性派俳優としても数々の作品に出演した。【画像】世界チャンピオンになった当時のガッツ石松さん（24歳） 以下、2023年2月に