ファミコン全盛期に“16連射”で一斉を風靡（ふうび）した高橋名人（67）が11日、ブログを更新。2日、肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんの思い出をつづった。高橋名人は「ガッツさんとは、1987年に公開したハドソンの映画『東京ゲーム』で共演させて頂きました」と書き出し「この映画は、ニセコを舞台にしたストーリーで、ニセコから東京に引っ越して行った子供の事が心配になった子供達が東京