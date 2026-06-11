鉄板の上にそびえる青々としたネギの山。キャベツを使わずたっぷりのネギで焼き上げるネギ焼きは、ネギの甘さや香ばしさをダイレクトに味わうことができる関西名物の1つです。東京・千代田区神保町に店を構えるお好み焼き店の名物料理でもあります。ネギの香りを最大限に引き出すこのネギ焼きが今、ピンチに陥っています。お好み焼 ねぎ焼 十々・渡邉哲店長：ずいぶん（価格）上がりましたよね、ネギは。一時から比べると倍ぐらい