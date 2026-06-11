DA PUMPのISSA（47）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。ファンを公言した国民的スターを明かした。番組ではDA PUMPの年表を振り返り、2018年に「U.S.A.」が話題となり、16年ぶりに紅白出場を決めるなど、再ブレークを果たしたことにふれた。ISSAは売れたと思った瞬間について「芸能人がファンを公言」と明かした。「言うのが恥ずかしかったか知らないですけど、『僕見てたんです』とか『好きなん