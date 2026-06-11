キッコーマン食品は9月1日納品分から家庭用、加工・業務用の醤油、つゆ類、たれ類、デルモンテ飲料、みりん類などの価格を改定する。自社のコスト削減努力だけでは物流費や人件費、製造設備費、原材料費、包装材料費の上昇を吸収できない状況にあるため、291品目を対象に希望小売価格で2〜22％の価格引き上げを行う。醤油は153品を対象に5〜9％の値上げを実施する。家庭用醤油の値上げは2023年4月以来約3年半ぶり。主力商品「