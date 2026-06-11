エバラ食品工業は、川崎フロンターレの公式カフェ「FRO CAFE（フロカフェ）」（川崎市中原区）で同社商品を使用したメニューが提供されるコラボレーション企画を実施している。同社は2023年シーズンから川崎フロンターレとオフィシャルトップパートナー契約を締結した。昨年も同様の企画を全4回にわたって実施し、累計1597食を販売。今年も昨年と同様、全4回にわたって企画を実施する予定だ。第1弾で