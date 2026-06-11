高齢者施設向けに完全調理済み冷凍食品を提供するクックデリは、業界初となる日本最適化栄養食協会の認定商品を開発、新商品「粥プラス 肉みそ」で施設給食の“お粥革命”を目指す。一般的なお粥に同品を加えるだけで、「日本人の食事摂取基準2020」に基づく33種類の栄養素がバランスよく調整された一杯に仕上がる。同社は「お粥は食べやすいので高齢者に選択されやすいが、水分が多く栄養量が少ない。新商品はその課題を解決し