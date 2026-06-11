俳優・モデルの山下美月がInstagramを更新。6月10日にベルーナドームにて行われた、埼玉西武ライオンズ vs 広島東洋カープ戦のセレモニアルピッチに登板した際の写真を投稿した。 参考：山下美月が明かす乃木坂46卒業後の“悔しさ”「自分のキャパをもっと広げなきゃいけない」 投稿には、山下が観客席でボールを掲げながら微笑む姿、ブルペンで投球練習をしていると思われる写真などが収められて