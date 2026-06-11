山形県内ではきょうもクマの目撃が相次いでいます。酒田市や長井市では小学校付近で目撃されていて、警察などが警戒を呼びかけています。 【写真を見る】小学校近の近くやスイカ畑でも…きょうも県内各地でクマの目撃相次ぐ（山形） 酒田市によりますときょう午前６時半ごろ、酒田市坂野辺新田でクマの目撃情報がありました。 クマは体長およそ１メートルほどの１頭で、畑の周辺で目撃されたということです。これまでにク