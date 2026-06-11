NTTドコモと住信SBIネット銀行、タイミーは11日、新たなサービス設計に向けた検討を本格化させると発表した。 住信SBIネット銀行のBaaS事業の知見とドコモの顧客基盤やサービス展開力を活かし、スキマバイトサービス「タイミー」を通じて働く人々を主な対象に、金融領域における新たな価値提供の可能性について協議する方針。現時点では、具体的なサービス内容や提供時期は決まって