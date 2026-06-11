北中米ワールドカップのイングランド代表メンバー入りを逃したドミニク・ソランキが、来日したようだ。トッテナムに所属する28歳のFWは６月11日、自身のインスタグラムを更新。「Happy place（幸せな場所）」と綴り、日本の大人気漫画『ドラゴンボール』の主人公・孫悟空との２ショットや、東京の渋谷横丁を訪れたショットなど、複数の画像を公開した。 この投稿にファンからは、「日本に来てくれてありがとう」「毎シ