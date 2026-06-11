人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）今日は家で過ごすと◎。写真の整理をすれば幸運到来！11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）日用品を購入するチャンス日。セール店をチェックしてみて。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）なるべく大勢の人