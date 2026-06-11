アシックスは、安定性と快適性を追求したテニスシューズ「GEL−CHALLENGER 15（ゲルチャレンジャー15）」から、日本のテニスブランド「Setinn（セットイン）」とのコラボレーションカラーを6月25日からアシックスオンラインストア、アシックスフラッグシップ原宿などで順次発売する。今回の商品は、アシックスのパフォーマンステクノロジーと「Setinn」のテニスカルチャーを融合させ、コートと街をシームレスにつなぐ新しい価値を