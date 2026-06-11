11日朝、石川県能美市の市道で、自転車に乗って道路を横断していた83歳の女性がトラックにはねられ死亡しました。事故があったのは能美市寺井町の市道で、11日午前8時40分ごろ、電動アシスト自転車に乗って道路を横断していた市内に住む無職の女性（83）が、左から走って来たトラックにはねられました。この事故で女性は病院に運ばれましたが、全身の複数の箇所を損傷し、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、