チャンネル登録者数が310万人を超えるラジオ系YouTuberのたっくーさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「心痛すぎる風評被害」を明かし、話題となっています。【画像】YouTuber・たっくー、「心痛すぎる風評被害」を明かす「めっちゃ風評被害で可哀想」まず「眼鏡さん共同開発メガネの件でご心配おかけして申し訳ございません」と謝罪したたっくーさん。次に「あとXの今皆さんに表示されてるAI要約については今回は全く違