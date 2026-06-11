「桃×シャインマスカット Wフルーツかき氷」イメージ「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」内、「サザンタワーダイニング」（20階）では、旬のフルーツ2種類を組み合わせた「W（ダブル）フルーツかき氷」シリーズを展開している。盛夏の第二弾として、甘くて瑞々しい“桃”と爽やかで上品な味わいの“シャインマスカット”を組み合わせた「桃×シャインマスカット Wフルーツかき氷」を、7月1日から8月31日までの期間限定で提