「Summer Fruit Luxe AFTERNOON TEA」東武ホテルマネジメントが運営する宇都宮東武ホテルグランデは、カフェレストラン オアシスにおいて、夏季限定商品「Summer Fruit Luxe AFTERNOON TEA｜夏果実の静かなきらめき」を、6月1日から8月31日までの期間で販売を開始した。「初夏から盛夏へ」をコンセプトに、夏果実をふんだんに使用し、果実の繊細な甘みや軽やかな酸味、そして美しい彩りを重ねた季節限定のティーセット。一つひとつ