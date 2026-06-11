ちょっとイカツイ感じの若者たちが、自分の娘の前でタバコを手にしていた。【強烈体験】昼食後いきなり体調不良、意識は薄れ猛烈な吐き気が…その日から救急車の音がトラウマに飲食店内での喫煙が当たり前だった時代。ところがその後、意外な展開に。滋賀県在住の40代男性（投稿時）・Tさんの実体験。＜Tさんからのおたより＞今はもう成人した娘2人が、まだ5歳、3歳だった頃のことです。家族で遊びに行き、くたくたになり、家に帰