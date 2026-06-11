AOKIは、猛暑が予想される夏のビジネスシーンでも快適に着用できる「スーパーエアクール」シリーズから、涼しさだけでなく上質感も兼ね備えた、特殊素材「TRIXION（トリクシオン）」採用のセットアップの販売を開始した。同シリーズからは、200ccを超える高い通気性を実現した「パジャマスーツ」も新たに展開している。同商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入可能となっている。今夏、新たに登場した「ス