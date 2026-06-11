全日空商事は、ANAとサンフランシスコ発のバッグブランド「Aer（エアー）」との初コラボレーション「Aer for ANA」から、スリングバッグ、バックパック、トートバッグの3種類を発売する。6月10日からANA公式ECサイト「ANA ショッピング A−style」（以下、A−style（エースタイル））で販売を開始した。サンフランシスコ発の旅をスマートに楽しむ人のために作られたバッグブランド「Aer」と、「ANA」のコラボレーションバッグ3種類