高市総理は、原油調達の多角化を進めた結果、7月には、ホルムズ海峡経由で調達していた原油の100%をホルムズ海峡以外から調達できる見通しになったと明らかにしました。高市総理「原油調達先の多角化が進展しています。6月は、8割程度の代替調達が確保できますが、7月については、前年平月比で約10割の調達への回復に目途がつきました」政府は11日午後、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、高市総理は原油の調達先の多角化により