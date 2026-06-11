「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」カルビーは、グレープストーンが展開する、「東京ばな奈」と「Jagabee」の初コラボレーション商品「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」を共同開発した。6月16日から、東京駅一番街「東京おかしランド」で先行発売する。「Jagabee」は、じゃがいもの味にこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地