アメリカとイランの攻撃の応酬が2日連続で行われ、イラン側はホルムズ海峡の封鎖を宣言しました。こうした中、イランの革命防衛隊の元司令官がJNNの単独インタビューに応じ、「戦闘は中東地域の外へと拡大する可能性がある」と警告しました。2日連続となったアメリカ軍によるイランへの攻撃。アメリカ中央軍は10日、“イランの通信システムや防空施設を標的にした”とし、こう主張しました。米中央軍の声明「トランプ大統領の指示