自民党総裁などを務めた河野洋平・元衆院議長が亡くなったことを受け、森英介衆院議長が談話を発表し、「深い信頼と尊敬を集められた稀代の保守政治家だった」と哀悼の意を表しました。森衆院議長は談話で河野氏の功績について、▼核廃絶に向けた国際的な機運の醸成に努めたことや、▼中国やアメリカとの議員交流など議会外交に尽力したことに触れ、「突然の訃報に接し、誠に哀悼痛惜の念に堪えません」とつづりました。また、「ハ