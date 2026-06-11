中東情勢が緊迫化する中、日本では原油調達の多角化を進めた結果、来月には、ホルムズ海峡経由で調達していた原油の100%をホルムズ海峡以外から調達できる見通しになったことが分かりました。政府は中東・ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことを受け、原油の調達先をアメリカや中南米、中央アジアなどへ広げてきました。日本はこれまで、原油調達の9割以上をホルムズ海峡に依存してきましたが、政府関係者によりますと、調達先の多