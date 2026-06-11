皇族数の確保に向けて国会がとりまとめた「立法府の総意」について、天皇陛下は会見で「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでいる」と述べられました。きのう、国会がとりまとめた皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、政府の有識者会議が示した▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を「いずれも了」として、政府に対し法制化を求めています。こうした