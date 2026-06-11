▽カナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナ（日本時間13日午前4時・トロント）W杯で過去6戦全敗のカナダは地元開催の初戦で悲願の勝利を目指す。J・デービッドに期待が集まる。ボスニア・ヘルツェゴビナは40歳のジェコが健在を示せるか。▽米国―パラグアイ（日本時間13日午前10時・ロサンゼルス）地元米国が優位か。大黒柱プリシック、昨年11月の対戦で得点したFWバログンが軸となり主導権を握りそう。パラグアイは南米予選18試合10