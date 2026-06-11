東京・新宿歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに女子中学生を客として立ち入らせたとしてキャストの男が逮捕されました。警視庁によりますと、新宿区歌舞伎町にあるメンズコンセプトカフェの元従業員・田中新一郎容疑者（21）はことし2月、当時14歳の中学生の女子生徒が18歳未満であることを知りながら、店に客として立ち入らせた疑いが持たれています。田中容疑者は女子生徒に、「売り上げ目標まであともう少しだから来てくれると