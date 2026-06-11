横浜みなとみらいホールの大ホール（C）平館平横浜市は１１日、設備更新のため横浜みなとみらいホール（同市西区）を２０２８年４月から２９年３月まで休館すると発表した。市にぎわいスポーツ文化局によると、同ホールは１９９８年開館で一部設備の老朽化が進んでいる。休館中、エレベーターとエスカレーターや、給排水設備などの更新を行う予定。同ホールは地上７階地下１階建て。大ホール（２０２０席）、小ホール（４