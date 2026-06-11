【漫画】本編を読むねこがいれば、みんなが幸せに。『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）は、名作や昔話にねこを掛け合わせた、ゆるくて癒やされる4コマ漫画。シリアスなお話も悲しいお話も、ねこさえ登場すれば「全て良し」になってしまう。『インスマスを覆う影』という物語をご存じだろうか？ 20世紀前半にアメリカのホラー作家が書いた小説である。あらましはこうだ。主人公は若い旅行者の男性で、インスマ