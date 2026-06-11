退職が決まったあと、残っている有給休暇をまとめて使いたいと考える人は多いでしょう。しかし有給休暇は労働者の権利であり、退職前に使うこと自体が非常識とはいえません。 ただし、引き継ぎをまったくせずに突然休む、会社の申請ルールを無視する、周囲への共有をしないといった対応はトラブルの原因になるので、権利を守りながら手順を踏んで取得することが大切です。 有給休暇は退職前でも使える労働者