人生の転機はいつ訪れるかわからない。鳥取大学医学部附属病院 MEセンター 臨床工学技士長 松上紘生氏は、かつて医師になりたいという気持ちは心の奥底で燻らせながら、大学病院に求められる臨床工学技士をしていた。だが、同病院に診療科の垣根を越えてロボット支援手術を行う「低侵襲外科センター」が設立され、その立ち上げに関わると状況と心境が一変する――。※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 22杯目』の一