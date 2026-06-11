50歳以降の人生を穏やかに過ごすにはどうすれば良いのか。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「人間関係を整理することは冷酷ではない。自分の時間や精神状態を安定させるための、極めて合理的な『防御の戦略』だ」という――。※本稿は、佐藤優『五十歳からの知的撤退戦』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JGalione※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JGalione■「人間関係を切る」こと