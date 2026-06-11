昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式に登場。開演前に囲み取材に応じた。ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩは、楽曲「僕らの口笛」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。ＳＨＯＷ―ＷＡの寺田真二郎は「今回、初めてＳ