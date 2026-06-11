「10年後ですよね……子育てもひと段落して、また演奏活動に復帰したいな、とは思っております」こう語ったのは、木村拓哉（53）と工藤静香（56）の長女として知られるフルート奏者でモデルのCocomi（25）。6月10日、この日は都内でTHE MONSTERS 10周年記念大展覧会「MONSTER BY MONSTER : NOW AND THEN」のプレビューが開催され、Cocomiはゲストとして登壇した。本展示は、香港出身のアーティストであるカシン・ロン氏が生み出し